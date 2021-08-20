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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса еще 129 тысяч человек

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 19 августа, от коронавируса вакцинировали 129 027 человек. Одну дозу получили 57 497 человек полностью иммунизированы - 71 530 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вчера по всей стране работали 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек.

Всего проведено 7 952 028 прививок.

Напомним, в Украине за 19 августа 1600 новых случаев коронавируса.

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