За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса еще 129 тысяч человек

За прошедшие сутки, 19 августа, от коронавируса вакцинировали 129 027 человек. Одну дозу получили 57 497 человек полностью иммунизированы - 71 530 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Вчера по всей стране работали 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек.
Всего проведено 7 952 028 прививок.
Напомним, в Украине за 19 августа 1600 новых случаев коронавируса.