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За сутки в Украине зафиксировали 2 614 новых COVID-случаев

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Суббота 04 сентября 2021 08:19
За сутки в Украине зафиксировали 2 614 новых COVID-случаев Фото: в Украине зафиксировали 2 614 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине зафиксировали 2 614 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 196 детей и 46 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировали 824 человека, умерли 44 человека, выздоровели 1 447 человек.

За сутки в Украине сделали около 55 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Вчера сообщалось, что впервые с начала июня в Украине зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса.

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