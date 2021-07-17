ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За сутки в Украине зафиксировали еще 591 новый COVID-случай

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 08:20
За сутки в Украине зафиксировали еще 591 новый COVID-случай Фото: в Украине 591 новый случай коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавируса. В частности, заболел 41 ребенок и 9 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 438 человек, выздоровел – 676. Летальных случаев по Украине зафиксировано 16.

За минувшие сутки сделано более 40 тысяч тестов различными методами.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе