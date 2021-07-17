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За добу в Україні зафіксували ще 591 новий COVID-випадок

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Субота 17 липня 2021 08:20
За добу в Україні зафіксували ще 591 новий COVID-випадок Фото: в Україні 591 новий випадок коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавіруса. Зокрема, захворіла 41 дитина та 9 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 438 осіб, одужало – 676. Летальних випадків по Україні зафіксовано 16.

За минулу добу зроблено понад 40 тисяч тестів різними методами.

Найбільше випадків підтвердили у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

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