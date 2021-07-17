За добу в Україні зафіксували ще 591 новий COVID-випадок
Фото: в Україні 591 новий випадок коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавіруса. Зокрема, захворіла 41 дитина та 9 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 438 осіб, одужало – 676. Летальних випадків по Україні зафіксовано 16.
За минулу добу зроблено понад 40 тисяч тестів різними методами.
Найбільше випадків підтвердили у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.