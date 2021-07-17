За сутки в Украине зафиксировали еще 591 новый COVID-случай

За сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавируса. В частности, заболел 41 ребенок и 9 медработников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано 438 человек, выздоровел – 676. Летальных случаев по Украине зафиксировано 16.
За минувшие сутки сделано более 40 тысяч тестов различными методами.
Больше всего случаев подтвердили в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.