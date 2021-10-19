Суточная смертность от COVID во Львовской области установила рекорд

Во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки зафиксировано 65 летальных случаев, что больше в разы по сравнению с другими регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовского городского совета.

Кроме этого, Львовская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством выявленных COVID-случаев.

Всего коронавирусную инфекцию там обнаружили у 164 283 человек, а за минувшие сутки - 959.

С начала пандемии от COVID-19 в области умерло 4 198 человек.

Сейчас в стационарах региона находится 801 человек: 762 из них имеет COVID, 57 - в реанимации, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в медучреждения с коронавирусом поступило 92 человека, а выписано - 83.