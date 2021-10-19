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Суточная смертность от COVID во Львовской области установила рекорд

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Львовская область, Вторник 19 октября 2021 12:25
Суточная смертность от COVID во Львовской области установила рекорд Фото: суточная смертность от COVID во Львовской области установила рекорд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки зафиксировано 65 летальных случаев, что больше в разы по сравнению с другими регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовского городского совета.

Кроме этого, Львовская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством выявленных COVID-случаев.

Всего коронавирусную инфекцию там обнаружили у 164 283 человек, а за минувшие сутки - 959.

С начала пандемии от COVID-19 в области умерло 4 198 человек.

Сейчас в стационарах региона находится 801 человек: 762 из них имеет COVID, 57 - в реанимации, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в медучреждения с коронавирусом поступило 92 человека, а выписано - 83.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 538 новых смертельных случаев из-за коронавируса, что есть наибольшим показателем от начала пандемии.

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