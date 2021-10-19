Фото: добова смертність від COVID у Львівській області встановила рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Львівській області зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу. Так, за минулу добу зафіксовано 65 летальних випадків, що більше в рази в порівнянні з іншими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міської ради.

Крім цього, Львівська область увійшла до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю виявлених COVID-випадків. Загалом коронавірусну інфекцію там виявили у 164 283 осіб, а за минулу добу - 959. Від початку пандемії від COVID-19 в області померло 4198 людей. Наразі в стаціонарах регіону перебуває 801 особа: 762 з них має COVID, 57 - у реанімації, 28 людей підключено до апаратів ШВЛ. Минулої доби до медзакладів з коронавірусом поступило 92 особи, а виписано - 83.