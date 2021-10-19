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Добова смертність від COVID у Львівській області встановила рекорд

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Львівська область, Вівторок 19 жовтня 2021 12:25
Добова смертність від COVID у Львівській області встановила рекорд Фото: добова смертність від COVID у Львівській області встановила рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу. Так, за минулу добу зафіксовано 65 летальних випадків, що більше в рази в порівнянні з іншими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міської ради.

Крім цього, Львівська область увійшла до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю виявлених COVID-випадків.

Загалом коронавірусну інфекцію там виявили у 164 283 осіб, а за минулу добу - 959.

Від початку пандемії від COVID-19 в області померло 4198 людей.

Наразі в стаціонарах регіону перебуває 801 особа: 762 з них має COVID, 57 - у реанімації, 28 людей підключено до апаратів ШВЛ.

Минулої доби до медзакладів з коронавірусом поступило 92 особи, а виписано - 83.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 538 нових смертельних випадків через коронавірус, що є найбільшим показником від початку пандемії.

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