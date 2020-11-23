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Свет в конце туннеля становится ярче: ВОЗ о новостях по вакцинам от COVID-19

Новина українською → Женева, Понедельник 23 ноября 2020 18:59
Свет в конце туннеля становится ярче: ВОЗ о новостях по вакцинам от COVID-19 Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на позитивные новости о продвижении в разработке вакцин он коронавируса. Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.

Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.

Гебреисус надеется, что вакцина вместе с другими мерами поможет победить коронавирус.

"Сейчас имеется реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19", - добавил он.

Напомним, сегодня британская компания Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 70%. Однако исследование вакцины продолжается.

Также РБК-Украина писало, что после первых испытаний, эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech составила 95%.

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