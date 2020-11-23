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Світло в кінці тунелю стає яскравішим: ВООЗ про новини щодо вакцин від COVID-19

Новость на русском → Женева, Понеділок 23 листопада 2020 18:59
Світло в кінці тунелю стає яскравішим: ВООЗ про новини щодо вакцин від COVID-19 Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус відреагував на позитивні новини про просування у розробці вакцин від коронавірусу. Гебреїсус розраховує, що вакцина допоможе покласти край пандемії COVID-19.

Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.

"Завдяки останнім позитивним новинам з приводу випробувань вакцин світло в кінці цього довгого темного тунелю стає яскравішим", - зазначив глава ВООЗ.

Гебреїсус сподівається, що вакцина разом з іншими заходами допоможе перемогти коронавірус.

"Зараз є реальна надія на те, що вакцини - в поєднанні з іншими випробуваними та протестованими заходами в області суспільної охорони здоров'я - допоможуть покласти кінець пандемії COVID-19", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні британська компанія Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу в 70%. Однак дослідження вакцини триває.

Також РБК-Україна писало, що після перших випробувань, ефективність вакцини компаній Pfizer і BioNTech склала 95%.

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