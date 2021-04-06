UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана, - ВОЗ

Автор: Инна Собора

Пока нет доказательства того, что вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбозов. Исследования продолжаются.

Об этом заявил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар в ходе брифинга, цитирует служба новостей ООН.

Он напомнил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружило связь между тромбами и вакциной AstraZeneca.

"Исследования продолжаются. Пока нет доказательств изменения оценки риска / пользы вакцины AstraZeneca", - сказал Роджерио Пинто.

Он добавил, что завтра специалисты ВОЗ по вакцинации снова встретятся.

РБК-Украина писало, что в EMA пока точно не знают причины образования тромбов после вакцинации AstraZeneca. Ожидается, что на этой неделе будет представлена ​​обновленная оценка по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что после вакцинации от коронавируса препаратом производства AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаВОЗ
Читайте также
ЕС заблокировал поставки 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca в Австралию, - Reuters
Еще одна страна ограничивает применение вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды