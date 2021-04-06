Связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана, - ВОЗ

Пока нет доказательства того, что вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбозов . Исследования продолжаются.

Об этом заявил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар в ходе брифинга, цитирует служба новостей ООН.

Он добавил, что завтра специалисты ВОЗ по вакцинации снова встретятся.

"Исследования продолжаются. Пока нет доказательств изменения оценки риска / пользы вакцины AstraZeneca", - сказал Роджерио Пинто.

Он напомнил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружило связь между тромбами и вакциной AstraZeneca.

РБК-Украина писало, что в EMA пока точно не знают причины образования тромбов после вакцинации AstraZeneca. Ожидается, что на этой неделе будет представлена ​​обновленная оценка по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что после вакцинации от коронавируса препаратом производства AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза.