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Таджикистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

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Таджикистан, Суббота 03 июля 2021 21:23
Таджикистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса Фото: Таджикистан ввел обязательную COVID-вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Таджикистане республиканский штаб по усилению мер для борьбы с коронавирусом решил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Согласно решению штаба, вакцинация является обязательным для граждан старше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар".

Жители страны, которые еще не получили прививку от коронавируса, теперь должны обратиться к своим семейным врачам или в местную больницу, чтобы записаться на вакцинацию. В Таджикистане вакцинация бесплатна, как и в Украине.

Кроме того, штаб рекомендовал гражданам, возвращающимся из-за рубежа, обязательно проходить проверку на коронавирус и, независимо от результата, в течение десяти дней не контактировать с другими людьми.

Сейчас для иммунизации населения в Таджикистане применяют китайский препарат, а также вакцину AstraZeneca. До этого вакцинация таджикистанцев проводилась на добровольной основе.

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