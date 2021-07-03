ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таджикистан запровадив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Новость на русском →
Таджикистан, Субота 03 липня 2021 21:23
Таджикистан запровадив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу Фото: Таджикистан ввів обов'язкову COVID-вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Таджикистані республіканський штаб щодо посилення заходів для боротьби з коронавірусом вирішив запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Згідно з рішенням штабу, вакцинація є обов'язковою для громадян старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар".

Мешканці країни, які ще не отримали щеплення від коронавірусу, тепер повинні звернутися до своїх сімейних лікарів або у місцеву лікарню, щоб записатися на вакцинацію. У Таджикистані вакцинація безкоштовна, як і в Україні.

Крім того, штаб рекомендував громадянам, які повертаються з-за кордону, обов'язково проходити перевірку на коронавірус і, незалежно від результату, протягом десяти днів не контактувати з іншими людьми.

Наразі для імунізації населення в Таджикистані застосовують китайський препарат, а також вакцину AstraZeneca. До сьогодні вакцинація таджикистанців проводилася на добровільній основі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таджикистан Коронавірус Вакцинація Вакцина від коронавірусу
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19