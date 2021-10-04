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Таиланд начинает вакцинацию среди школьников

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Таиланд, Понедельник 04 октября 2021 16:15
Таиланд начинает вакцинацию среди школьников Фото: Таиланд начинает вакцинацию среди школьников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Таиланд планирует начать вакцинацию против коронавируса среди школьников. Правительство страны желает повысить уровень иммунизации накануне открытия учебных заведений в следующем месяце.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сейчас около 88% старшеклассников в возрасте от 12 до 18 лет в столице Бангкока подписались на вакцинацию. Согласно официальным данным, в стране около 3,6 млн студентов имеют право на прививку.

Сегодня в стране вакцинировано 31% населения из 66 млн человек. После снижения случаев заражения, Таиланд принял решение ослабить карантинные ограничения.

В частности, правительство планирует как можно быстрее повысить уровень иммунизации, чтобы гарантировать безопасность для туристов после 18 месяцев карантинных ограничений, которые пагубно повлияли на туристический сектор страны.

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