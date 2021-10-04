ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Таїланд розпочинає вакцинацію серед школярів

Новость на русском →
Таїланд, Понеділок 04 жовтня 2021 16:15
Таїланд розпочинає вакцинацію серед школярів Фото: Таїланд розпочинає вакцинацію серед школярів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Таїланд планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу серед школярів. Уряд країни бажає підвищити рівень імунізації напередодні відкриття навчальних закладів в наступному місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Наразі близько 88% старшокласників у віці від 12 до 18 років в столиці Бангкока підписалися на вакцинацію. Згідно з офіційними даними, в країні близько 3,6 млн студентів мають право на щеплення.

Сьогодні в країні вакциновано 31% населення з 66 млн осіб. Після зниження випадків зараження, Таїланд прийняв рішення послабити карантинні обмеження.

Зокрема, уряд планує якнайшвидше підвищити рівень імунізації, аби гарантувати безпеку для туристів після 18 місяців карантинних обмежень, які згубно вплинули на туристичний сектор країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Вакцинація Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус