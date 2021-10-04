Таїланд розпочинає вакцинацію серед школярів

Таїланд планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу серед школярів. Уряд країни бажає підвищити рівень імунізації напередодні відкриття навчальних закладів в наступному місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Наразі близько 88% старшокласників у віці від 12 до 18 років в столиці Бангкока підписалися на вакцинацію. Згідно з офіційними даними, в країні близько 3,6 млн студентів мають право на щеплення.

Сьогодні в країні вакциновано 31% населення з 66 млн осіб. Після зниження випадків зараження, Таїланд прийняв рішення послабити карантинні обмеження.

Зокрема, уряд планує якнайшвидше підвищити рівень імунізації, аби гарантувати безпеку для туристів після 18 місяців карантинних обмежень, які згубно вплинули на туристичний сектор країни.