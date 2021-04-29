Таиланд вернул обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну

Власти Таиланда вернули обязательный 14-дневный карантин для въезжающих из-за границы. Принятые ранее решения о семидневной изоляции для лиц, привитых от COVID-19, и до 10 дней для лиц, не прошедших вакцинацию, отменяются.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственный центр по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией.

“На заседании центра, которое прошло сегодня (29 апреля - ред.) под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, было принято решение увеличить срок карантина для лиц, прибывающих в Таиланд из-за границы, до 14 дней”, - цитирует издание официального представителя центра Тхависин Висануйотхин.

По его словам, ранее принятые решения о сокращении карантина до 7 дней для лиц, привитых от COVID-19, и до 10 дней для лиц, не прошедших вакцинацию, отменяются.

Он также добавил, что решение вернуть 14-дневный обязательный карантин было принято из-за третьей волны коронавирусной инфекции, которая началась в стране с начала апреля.

Кроме того, отметил Висануйотхин, изменено действовавшее ранее разделение провинций страны на три категории по степени опасности заражения, добавив к “красной”, высшей категории, четвертую - “категорию наивысшей опасности”. К ней отнесены город Бангкок и пять провинций: Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. Еще 45 провинций оказались в “красной” зоне, остальные 26 – в “желтой”, с самой низкой опасностью заражения.