В Таиланде объявили жесткий карантин: закроют садики, парки, введут штрафы

Правительство Таиланда объявило о введении жесткого карантина. Он продлится с 26 апреля по 9 мая.

Первым делом правительство Таиланда ввело ограничения на поездки из Индии. Как известно, новый штамм коронавируса в Индии очень заразен и правительство опасается, что его могут завести в страну.

Кроме того, с 26 апреля по 9 мая в столице Бангкоке п равительство приказало закрыть парки, спортивные залы, кинотеатры и детские сады.

Также в стране вводят серьезные штрафы за отказ от ношения масок в общественных местах. Штраф будет колебаться в размере до 20 000 бат (635 долларов США).

В то же время, правительство разрешило работать торговым центрам и ресторанам, но закрываться они будут раньше обычного. Это вызвало разногласие в обществе и критику правительства. Люди опасаются, что это может быстро привести к появлению новых скоплений инфекции и вызвать призывы к отставке министра здравоохранения страны.

Таиланду удалось снизить количество заболевших коронавирусом и надолго сохранить стабильную ситуацию, по сравнению с другими странами. Однако последняя вспышка привела к 57 508 новым случаям болезни и 148 смертельным случаям почти за месяц.