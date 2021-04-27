В Таиланде объявили жесткий карантин: закроют садики, парки, введут штрафы
Правительство Таиланда объявило о введении жесткого карантина. Он продлится с 26 апреля по 9 мая.
Об этом сообщает Reuters.
Первым делом правительство Таиланда ввело ограничения на поездки из Индии. Как известно, новый штамм коронавируса в Индии очень заразен и правительство опасается, что его могут завести в страну.
Кроме того, с 26 апреля по 9 мая в столице Бангкоке правительство приказало закрыть парки, спортивные залы, кинотеатры и детские сады.
Также в стране вводят серьезные штрафы за отказ от ношения масок в общественных местах. Штраф будет колебаться в размере до 20 000 бат (635 долларов США).
В то же время, правительство разрешило работать торговым центрам и ресторанам, но закрываться они будут раньше обычного. Это вызвало разногласие в обществе и критику правительства. Люди опасаются, что это может быстро привести к появлению новых скоплений инфекции и вызвать призывы к отставке министра здравоохранения страны.
Таиланду удалось снизить количество заболевших коронавирусом и надолго сохранить стабильную ситуацию, по сравнению с другими странами. Однако последняя вспышка привела к 57 508 новым случаям болезни и 148 смертельным случаям почти за месяц.
В понедельник, 26 апреля, стало известно о 2048 новых случаях заболевания в стране. При этом большая часть заболевших коронавирусом пришлась на столицу Таиланда Бангкок - там заболел 901 житель.
Напомним, в Таиланде решили использовать вакцину AstraZeneca от коронавируса. Там считают, что случаи появления тромбов минимальны.
Ранее сообщалось, что в Германии с лета начнут постепенно вакцинировать от коронавируса все население страны. Подробности рассказала Ангела Меркель.