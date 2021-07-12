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В Таиланде обнаружили случаи заражения двумя штаммами COVID одновременно

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Таиланд, Понедельник 12 июля 2021 15:50
В Таиланде обнаружили случаи заражения двумя штаммами COVID одновременно Фото: в Таиланде обнаружили случаи заражения двумя штаммами COVID одновременно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о семи случаях заражения одновременно двумя штаммами коронавируса. Сейчас пациенты не имеют тревожных симптомов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Согласно данным Минздрава страны, семь случаев заражения "Альфа" и "Дельта" штаммом было выявлено среди работников крупного строительной площадки в Бангкоке.

По словам главы Департамента медицинских наук Супакита Сирилака, сейчас жизни заболевших ничего не угрожает, однако увеличение количества случаев смешанной инфекции может привести к образованию нового гибрида COVID.

Стоит отметить, что среди 1 737 работников строительной площадки, 1327 человек оказались инфицированными. 23,3% были больны "Альфа" штаммом, а 73,7% - "Дельта".

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