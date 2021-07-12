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У Таїланді виявили випадки зараження двома штамами COVID одночасно

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Таїланд, Понеділок 12 липня 2021 15:50
У Таїланді виявили випадки зараження двома штамами COVID одночасно Фото: У Таїланді виявили випадки зараження двома штамами COVID одночасно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Таїланду повідомило про сім випадків зараження одночасно двома штамами коронавірусу. Наразі пацієнти не мають тривожних симптомів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Згідно з даними МОЗ країни, сім випадків зараження "Альфа" та "Дельта" штамом було виявлено серед працівників великого будівельного майданчика в Бангкоку.

За словами голови Департаменту медичних наук Супакіта Сірілака, наразі життю хворих нічого не загрожує, однак збільшення кількості випадків змішаної інфекції може призвести до утворення нового гібриду COVID.

Варто відзначити, що серед 1 737 працівників будівельного майданчика, 1327 осіб виявилися інфікованими. 23,3% були хворі на "Альфа" штам, а 73,7% - "Дельта".

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