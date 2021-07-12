У Таїланді виявили випадки зараження двома штамами COVID одночасно
Фото: У Таїланді виявили випадки зараження двома штамами COVID одночасно (Getty Images)
Міністерство охорони здоров’я Таїланду повідомило про сім випадків зараження одночасно двома штамами коронавірусу. Наразі пацієнти не мають тривожних симптомів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.
Згідно з даними МОЗ країни, сім випадків зараження "Альфа" та "Дельта" штамом було виявлено серед працівників великого будівельного майданчика в Бангкоку.
За словами голови Департаменту медичних наук Супакіта Сірілака, наразі життю хворих нічого не загрожує, однак збільшення кількості випадків змішаної інфекції може призвести до утворення нового гібриду COVID.
Варто відзначити, що серед 1 737 працівників будівельного майданчика, 1327 осіб виявилися інфікованими. 23,3% були хворі на "Альфа" штам, а 73,7% - "Дельта".