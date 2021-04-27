У Таїланді оголосили жорсткий карантин: закриють садки, парки, введуть штрафи

Уряд Таїланду оголосив про введення жорсткого карантину. Він триватиме з 26 квітня по 9 травня.

Насамперед уряд Таїланду ввів обмеження на поїздки з Індії. Як відомо, новий штам коронавірусу в Індії дуже заразний і уряд побоюється, що його можуть завести в країну.

Крім того, з 26 квітня по 9 травня в столиці Бангкоку уряд наказав закрити парки, спортивні зали, кінотеатри та дитячі садки.

Також в країні вводять серйозні штрафи за відмову від носіння масок в громадських місцях. Штраф буде коливатися в розмірі до 20 000 бат (635 доларів США).

У той же час, уряд дозволив працювати торговим центрам і ресторанам, але закриватися вони будуть раніше звичайного. Це викликало розбіжність у суспільстві і критику уряду. Люди побоюються, що це може швидко привести до появи нових скупчень інфекції і викликати заклики до відставки міністра охорони здоров'я країни.

Таїланду вдалося знизити кількість хворих коронавірусом і надовго зберегти стабільну ситуацію, в порівнянні з іншими країнами. Проте останній спалах призвів до 57 508 нових випадків захворювання та 148 смертельним випадкам за місяць.