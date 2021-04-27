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У Таїланді оголосили жорсткий карантин: закриють садки, парки, введуть штрафи

Новость на русском → Таїланд , Вівторок 27 квітня 2021 07:53
У Таїланді оголосили жорсткий карантин: закриють садки, парки, введуть штрафи Фото: у Таїланді посилять карантин (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Уряд Таїланду оголосив про введення жорсткого карантину. Він триватиме з 26 квітня по 9 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Насамперед уряд Таїланду ввів обмеження на поїздки з Індії. Як відомо, новий штам коронавірусу в Індії дуже заразний і уряд побоюється, що його можуть завести в країну.

Крім того, з 26 квітня по 9 травня в столиці Бангкоку уряд наказав закрити парки, спортивні зали, кінотеатри та дитячі садки.

Також в країні вводять серйозні штрафи за відмову від носіння масок в громадських місцях. Штраф буде коливатися в розмірі до 20 000 бат (635 доларів США).

У той же час, уряд дозволив працювати торговим центрам і ресторанам, але закриватися вони будуть раніше звичайного. Це викликало розбіжність у суспільстві і критику уряду. Люди побоюються, що це може швидко привести до появи нових скупчень інфекції і викликати заклики до відставки міністра охорони здоров'я країни.

Таїланду вдалося знизити кількість хворих коронавірусом і надовго зберегти стабільну ситуацію, в порівнянні з іншими країнами. Проте останній спалах призвів до 57 508 нових випадків захворювання та 148 смертельним випадкам за місяць.

У понеділок, 26 квітня, стало відомо про 2048 нові випадки захворювання в країні. При цьому велика частина хворих коронавірусом припала на столицю Таїланду Бангкок - там захворів 901 житель.

Нагадаємо, у Таїланді вирішили використовувати вакцину AstraZeneca від коронавірусу. Там вважають, що випадки появи тромбів мінімальні.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині з літа почнуть поступово вакцинувати від коронавірусу все населення країни. Подробиці розповіла Ангела Меркель.

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