В Таиланде закрывают достопримечательности из-за отсутствия туристов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia .

Первым на неопределенный срок закрылся ночной рынок поездов Ратчада, который должен был возобновить свою работу уже 1 августа, впрочем ограничения против распространения коронавируса от правительства - сделали из памятника первую коммерческую жертву заболевания.

Отмечается, что лишь за 2020 год, годовые туристические доходы Таиланда упали на 71%, а за первые шесть месяцев текущего года - на 74%.

Несмотря на то, что по словам премьер-министра Праюта Чан-оча, Таиланд должен был открыть свои границы для вакцинированных лиц (доходы от туризма в стране играют важную роль в ее экономике), вспышки штамма "Дельта" несколько затруднили прием иностранных туристов.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний, со своей стороны, заявили, что Таиланд пока находится на одном из самых высоких показателей COVID-19, в связи с чем даже вакцинированные люди находятся в зоне риска заражения.