ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Таїланді зачиняють пам'ятки через відсутність туристів

Новость на русском →
Таїланд, П'ятниця 13 серпня 2021 18:06
В Таїланді зачиняють пам'ятки через відсутність туристів Фото: в Таїланді зачиняють пам'ятки через відсутність туристів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Напередодні відкриття кордону Таїланду для вакцинованих осіб, туристичні пам’ятки країни - поступово зачиняються. Штам коронавірусу "Дельта" загрожує економіці Південно-Східної Азії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Першим на невизначений термін закрився нічний ринок потягів Ратчада, який повинен був відновити свою роботу вже 1 серпня, втім обмеження проти поширення коронавірусу від уряду - зробили з пам’ятки першу комерційну жертву захворювання.

Відзначається, що лише за 2020 рік, річні туристичні доходи Таїланду впали на 71%, а за перші шість місяців поточного року - на 74%.

Попри те, що за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-оча, Таїланд повинен був відкрити свої кордони для вакцинованих осіб (доходи від туризму в країні грають важливу роль в її економіці), спалахи штаму "Дельта" дещо ускладнили приймання іноземних туристів.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань, зі свого боку, заявили, що Таїланд наразі перебуває на одному з найвищих показників COVID-19, у зв’язку з чим навіть вакциновані люди перебувають у зоні ризику зараження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Коронавірус Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус