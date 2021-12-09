Такого не было за 75 лет. В ООН заявили о глобальном кризисе для детей: в чем причина

"COVID-19 поразил детей в беспрецедентных масштабах, став самым серьезным кризисом для детей, который ЮНИСЕФ видел за свою 75-летнюю историю", - говорится в опубликованном отчете Детского агентства Организации Объединенных Наций.

Согласно данным организации, пандемия COVID-19 привела к тому, что 100 млн детей во всем мире пополнили список уже тех, кто и так находился в условиях бедности. Число бедных среди детей менее чем за два года увеличилось на десять процентов. До пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде.

"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - констатировала директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По ее мнению, потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.

Стоит отметить, что из-за локдаунов около 1,6 млрд детей не посещали школу. В минувшем году выпало 80 процентов очного обучения. Почти 160 млн несовершеннолетних были вынуждены работать, а это на 8,4 млн больше, чем четыре года назад.

При этом в ООН опасаются, что до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены работать, чтобы помогать обеспечивать свои семьи, а к 2030 году еще 10 млн девочек будут вынуждены преждевременно выйти замуж из-за бедности.