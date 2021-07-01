ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Темпы прививания первой дозой вакцины против COVID значительно снижаются, - НАН

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 13:02
Темпы прививания первой дозой вакцины против COVID значительно снижаются, - НАН Фото: темпы прививания первой дозой вакцины против COVID значительно снижаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине, по наблюдениям ученых, начинает значительно уменьшаться количество прививаний против коронавируса. В частности, речь идет об иммунизации граждан первой дозой вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Впрочем, по данным ученых, на фоне уменьшения количества прививок первой дозой, наблюдается рост количества иммунизаций второй.

"Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Вместе с тем, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются",- говорится в отчете.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 июня в Украине сделали более 90 тысяч прививок от коронавируса, из них одну дозу получили 31 714 человек, а полностью иммунизированы - 61 472.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Коронавирус Вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19