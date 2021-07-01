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Темпи вакцинації першою дозою вакцини проти COVID значно спадають, - НАН

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Україна, Четвер 01 липня 2021 13:02
Темпи вакцинації першою дозою вакцини проти COVID значно спадають, - НАН Фото: темпи вакцинації першою дозою вакцини проти COVID значно спадають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні, за спостереженнями вчених, починає значно зменшуватися кількість щеплень проти коронавірусу. Зокрема, мова йде про імунізацію громадян першою дозою вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, що опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Втім, за даними вчених, на тлі зменшення кількості щеплень першою дозою, спостерігається зростання кількості імунізацій другою.

"Темпи вакцинації населення поступово збільшуються, але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається лише внаслідок вакцинації другою дозою. Водночас, темпи вакцинації першою дозою суттєво зменшуються", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 90 тисяч щеплень від коронавірусу, з них одну дозу отримали 31 714 людей, а повністю імунізовані - 61 472.

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