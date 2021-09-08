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Темпы вакцинации "недопустимо низкие". В школах Николаевской области привили 20% персонала

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Николаевская область, Среда 08 сентября 2021 14:31
Темпы вакцинации "недопустимо низкие". В школах Николаевской области привили 20% персонала Фото: в школах Николаевской области успели прививать чуть более 20% работников (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаевской области местные власти называют уровень вакцинации работников школ "недопустимо низким". Иммунизацию прошли чуть более 20% сотрудников, а в некоторых общинах привили менее 5%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг в Николаевской ОГА.

Заместитель председателя облгосадминистрации по социальным, гуманитарным вопросам Александр Трайтли призвал работников образовательных учреждений присоединиться к кампании вакцинации.

"К сожалению, ситуация с вакцинацией учителей в нашей области не такая радужная, как общая динамика по вакцинации. Уровень вакцинации учителей очень низкий. По отдельным районам он вообще недопустимо низкий", - сказал он.

В свою очередь, директор департамента образования Николаевской ОГА Алла Велиховская заявила, что чиновники проводят активную разъяснительную работу, однако показатели неутешительные.

Она рассказала, что высокий уровень вакцинации наблюдается во всех учреждениях областного подчинения.

"В основном, это интернатные учреждения. Там в среднем привито более половины работников, а в некоторых преодолели 80% порог. Это, например, санаторная школа-интернат № 4 (80,6%) и Вознесенская специальная школа (84,3%)", - отметила Велиховская.

Кроме того, в высших учебных заведениях области вакцинировано 44% работников, в колледжах и лицеях - 46,8%, в профтехучереждениях - 68,3%.

Напомним, в случае усиления карантина, работать смогут только те учебные заведения, где вакцинировались 80% персонала.

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