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Темпи вакцинації "неприпустимо низькі". У школах Миколаївської області щепили 20% персоналу

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Миколаївська область, Середа 08 вересня 2021 14:31
Темпи вакцинації "неприпустимо низькі". У школах Миколаївської області щепили 20% персоналу Фото: у школах Миколаївської області встигли щепити трохи більше 20% працівників (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області місцева влада називає рівень вакцинації працівників шкіл "неприпустимо низьким". Імунізацію пройшли трохи більше як 20% співробітників, а в деяких громадах щепили менш як 5%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг в Миколаївській ОДА.

Заступник голови облдержадміністрації з соціальних, гуманітарних питань Олександр Трайтлі закликав працівників освітніх установ приєднатися до кампанії вакцинації.

"На жаль, ситуація з вакцинацією вчителів в нашій області не така райдужна, як загальна динаміка по вакцинації. Рівень вакцинації вчителів дуже низький. За окремим районам він взагалі неприпустимо низький", - сказав він.

Своєю чергою, директор Департаменту освіти Миколаївської ОДА Алла Веліховска заявила, що чиновники проводять активну роз'яснювальну роботу, однак показники невтішні.

Вона розповіла, що високий рівень вакцинації спостерігається у всіх установах обласного підпорядкування.

"В основному, це інтернатні заклади. Там в середньому щеплено більш ніж половина працівників, а в деяких подолали 80% поріг. Це, наприклад, санаторна школа-інтернат № 4 (80,6%) і Вознесенська спеціальна школа (84,3%)", - зазначила Веліховська.

Крім того, у вищих навчальних закладах області вакциновано 44% працівників, в коледжах та ліцеях - 46,8%, в профтехзакладах - 68,3%.

Нагадаємо, у разі посилення карантину, працювати зможуть тільки ті заклади освіти, де вакцинувалися 80% персоналу.

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