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Темпы вакцинации в Украине можно нарастить до 350 тысяч прививок в сутки, - KSE

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Киев, Среда 20 октября 2021 15:41
Темпы вакцинации в Украине можно нарастить до 350 тысяч прививок в сутки, - KSE Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С нынешними ресурсами темпы вакцинации от COVID в Украине можно нарастить до 350 тысяч прививок в сутки. Такой вывод можно сделать с учетом вакцинального бума в "красных" зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

По его словам, появление "красных" зон и дополнительных ограничений привело к вакцинальному буму в отдельных регионах. Только за последнюю неделю темпы вакцинации в Херсонской области, которая первая оказалась в "красной" зоне, выросли почти вдвое - на +91%. Сейчас этот регион по количеству ежедневно введенных доз уступает только Киеву.

"Очень важно, что украинские регионы показывают способность к наращиванию уровня прививок. Из этого мы делаем вывод, что с текущими ресурсами Украина способна обеспечить 250-350 тысяч прививок в сутки ", - отметил Ганиченко.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил нарастить темпы вакцинации в Украине от коронавируса до 1,5 млн прививок в неделю.

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