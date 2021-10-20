Темпы вакцинации в Украине можно нарастить до 350 тысяч прививок в сутки, - KSE

С нынешними ресурсами темпы вакцинации от COVID в Украине можно нарастить до 350 тысяч прививок в сутки. Такой вывод можно сделать с учетом вакцинального бума в "красных" зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

По его словам, появление "красных" зон и дополнительных ограничений привело к вакцинальному буму в отдельных регионах. Только за последнюю неделю темпы вакцинации в Херсонской области, которая первая оказалась в "красной" зоне, выросли почти вдвое - на +91%. Сейчас этот регион по количеству ежедневно введенных доз уступает только Киеву.

"Очень важно, что украинские регионы показывают способность к наращиванию уровня прививок. Из этого мы делаем вывод, что с текущими ресурсами Украина способна обеспечить 250-350 тысяч прививок в сутки ", - отметил Ганиченко.