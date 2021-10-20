Темпи вакцинації в Україні можна наростити до 350 тисяч щеплень на добу, - KSE

З нинішніми ресурсами темпи вакцинації від COVID в Україні можна наростити до 350 тисяч щеплень на добу. Такий висновок можна зробити з огляду на вакцинальний бум в "червоних" зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.

За його словами, поява "червоних" зон і додаткових обмежень призвела до вакцинального буму в окремих регіонах. Тільки за останній тиждень темпи вакцинації в Херсонській області, яка перша опинилася в "червоній" зоні, зросли майже вдвічі-на + 91%. Зараз цей регіон за кількістю щодня введених доз поступається тільки Києву.

"Дуже важливо, що українські регіони показують здатність до нарощування рівня щеплень. З цього ми робимо висновок, що з поточними ресурсами Україна здатна забезпечити 250-350 тисяч щеплень на добу", - зазначив Ганіченко.