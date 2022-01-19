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Темпы вакцинации выросли. Еще 85 тысяч украинцев получили прививки

Новина українською →
Украина, Среда 19 января 2022 08:38
Темпы вакцинации выросли. Еще 85 тысяч украинцев получили прививки Фото: еще 85 тысяч украинцев получили прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжают расти темпы вакцинации от коронавируса после выходных. За прошедшие сутки прививку получили более 85 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 18 января в Украине 85 177 человек вакцинированы против COVID-19.

Из них первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу - 36 744 человека, дополнительную - 614 человек, а бустерную - 17 618 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 053 125 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 053 123 человека, получили две дозы - 14 343 487 человек, дополнительную дозу - 10 687, а бустерную - 131 178 человек.

Всего в Украине уже проведено 29 538 475 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения упростило доступ к вакцинации от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет.

Добавим, вакцинированные украинцы, которые получили выплаты за полный курс иммунизации от коронавируса, в рамках программы "еПоддержка", потратили 1,5 млрд гривен.

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