Темпи вакцинації зросли. Ще 85 тисяч українців отримали щеплення

В Україні продовжують зростати темпи вакцинації від коронавірусу після вихідних. Минулої доби щеплення отримали понад 85 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 18 січня в Україні 85 177 людей вакциновано проти COVID-19.

З них першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу - 36 744 людини, додаткову - 614 людей, а бустерну - 17 618 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 053 125 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 053 123 людини, отримали дві дози - 14 343 487 людей, додаткову дозу - 10 687, а бустерну - 131 178 людей.

Загалом в Україні вже проведено 29 538 475 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спростило доступ до вакцинації від коронавірусу для дітей віком від 12 років.

Додамо, вакциновані українці, які отримали виплати за повний курс імунізації від коронавірусу, в рамках програми "єПідтримка", витратили 1,5 млрд гривень.