Темпы вакцинации выросли: за сутки более 188 тысяч украинцев получили COVID-прививку

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали более 188 тысяч человек. Что больше 2,5 раза чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Вчера, 6 декабря 70 797 человек вакцинированы против коронавируса. Из которых первую дозу вакцины получили 27 161 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 43 636 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 753 066 человек.
Из которых получили первую дозу вакцины - 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077.
В общем количестве в стране проведено 25 559 141 прививка.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили менее 9 тысяч случаев коронавируса и 467 смертей.
Добавим, сегодня Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.