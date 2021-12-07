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Темпы вакцинации выросли: за сутки более 188 тысяч украинцев получили COVID-прививку

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали более 188 тысяч человек. Что больше 2,5 раза чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 6 декабря 70 797 человек вакцинированы против коронавируса. Из которых первую дозу вакцины получили 27 161 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 43 636 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 753 066 человек.

Из которых получили первую дозу вакцины - 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077.

В общем количестве в стране проведено 25 559 141 прививка.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили менее 9 тысяч случаев коронавируса и 467 смертей.

Добавим, сегодня Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинВакцина от коронавируса