Темпы вакцинации выросли: за сутки более 188 тысяч украинцев получили COVID-прививку

Статистика за сутки

Вчера, 6 декабря 70 797 человек вакцинированы против коронавируса. Из которых первую дозу вакцины получили 27 161 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 43 636 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 753 066 человек.

Из которых получили первую дозу вакцины - 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077.

В общем количестве в стране проведено 25 559 141 прививка.