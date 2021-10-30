Теперь официально. "Красная" зона охватила 15 регионов: список областей и ограничений

В полночь 30 октября количество областей Украины в "красной" зоне карантина возросло до 15. С сегодняшнего дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

РБК-Украина рассказывает, какие области уже в "красной" зоне и какие ограничения там действуют.

Кто уже в "красной" зоне

Сейчас в "красном" списке 15 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

Какие ограничения в регионах локдауна

В "красной" зоне карантина запрещается работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение - спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

В какие заведения COVID-документы не нужны

Без ограничений в "красной" зоне карантина могут АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.