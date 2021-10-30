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Теперь официально. "Красная" зона охватила 15 регионов: список областей и ограничений

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Украина, Суббота 30 октября 2021 00:01
Теперь официально. "Красная" зона охватила 15 регионов: список областей и ограничений Фото: в "красной" зоне карантина уже 15 областей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В полночь 30 октября количество областей Украины в "красной" зоне карантина возросло до 15. С сегодняшнего дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

РБК-Украина рассказывает, какие области уже в "красной" зоне и какие ограничения там действуют.

Кто уже в "красной" зоне

Сейчас в "красном" списке 15 областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

&quot;Красная&quot; зона к концу недели охватит 15 областей: полный список ограничений

Какие ограничения в регионах локдауна

В "красной" зоне карантина запрещается работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение - спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

В какие заведения COVID-документы не нужны

Без ограничений в "красной" зоне карантина могут АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Но обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.

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