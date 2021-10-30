Тепер офіційно. "Червона" зона охопила 15 регіонів. список областей та обмежень
Опівночі 30 жовтня кількість областей України у "червоній" зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
РБК-Україна розповідає, які області вже в "червоній" зоні та які обмеження там діють.
Хто вже у "червоній" зоні
Наразі у "червоному" списку 15 областей:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Ровенська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
Які обмеження в регіонах локдауну
У "червоній" зоні карантину забороняється робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Під забороною і проведення масових заходів, виключення - спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.
Якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.
В які заклади COVID-документи не потрібні
Без обмежень у "червоній" зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.