Тепер офіційно. "Червона" зона охопила 15 регіонів. список областей та обмежень

Опівночі 30 жовтня кількість областей України у "червоній" зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

РБК-Україна розповідає, які області вже в "червоній" зоні та які обмеження там діють.

Хто вже у "червоній" зоні

Наразі у "червоному" списку 15 областей:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Ровенська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

Які обмеження в регіонах локдауну

У "червоній" зоні карантину забороняється робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Під забороною і проведення масових заходів, виключення - спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.

Якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.

В які заклади COVID-документи не потрібні

Без обмежень у "червоній" зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.