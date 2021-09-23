Теперь официально. Украина перешла в "желтую" зону карантина: что это значит

"Желтая" зона

С полуночи 23 сентября, согласно решению госкомиссии ТЭБ и ЧС, вся Украина переходит в "желтую" зону адаптивного карантина. Правила этой зоны не предусматривают ограничений для транспорта и не ограничивают по времени работу заведений.

Что запрещено

В "желтой" зоне запрещены массовые мероприятся, если не соблюдается норма - один человек на четыре квадратных метра. Также кино и театры могут работать только, если зал заполнен максимум на 50%. Фитнес-центры и бассейны могут работать, но при норме - один человек на 10 квадратных метров. Кафе и рестораны работают, но за столиком может быть не больше 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 м.

Кроме того, в "желтой" зоне в очном формате могут работать только те учреждения образования, где 80% и более вакцинированных педагогов. Речь идет хотя бы об одной дозе вакцины. Исключением являются садики и младшая школа, она могут работать не соблюдая норму в 80% вакцинированных.

Как избежать ограничений

Ограничений "желтой" зоны можно избежать при наличии вакцинации. Так, бизнес может работать без ограничений, если 80% персонала имеет хотя бы одну прививку и все посетители тоже вакцинированы.

Также карантинным постановлением предусмотрено, что COVID-сертификат, который позволяет не придерживаться ограничений, кроме вакцинированных могут получить также переболевшие лица, а также те, у кого негативный результатат ПЦР-теста.