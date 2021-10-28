В Тернополе с 2 ноября вводят дополнительные ограничения из-за COVID

Со вторника, 2 ноября, в Тернополе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета .

Так, с 2 ноября бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте будет только с 10 до 16 и с 20 до 23 часов в будни. В выходные пенсионеры смогут ездить бесплатно целый день.

Также будет ограничена работа заведений общественного питания. В частности, ресторанам и кафе будет разрешено работать до 23:00. При этом заполненность заведения не должна превышать 50%, с расчетом не более 4 человек за столиком на расстоянии 1,5 метра между столами.

Также рестораны и кафе смогут продолжить работать при условии вакцинации 100% сотрудников.

В то же время в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, празднований, дискотек и работа ночных клубов.