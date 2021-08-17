В Тернопольской области непривитых учителей обяжут еженедельно тестироваться на COVID

Если в учебном заведении вакцинировано менее чем 80% учителей, то школа должна обязать тех кто отказался прививаться - еженедельно делать ПЦР-тестирования.

"Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины и изменениями в нем – еженедельно учителя будут сдавать ПЦР за свой счет для того, чтобы проверять свое состояние здоровья", - заявила главный санитарный врач Тернополя Ольга Чайчук.

Сейчас в области вакцинированы 11 тысяч преподавателей из 43, то есть 26%.

Департамент по образованию, со своей стороны, ожидает дополнительных рекомендаций от Министерства здравоохранения относительно начала учебного года и его процесса.