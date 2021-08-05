ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Тернопольской области обнаружили штамм "Дельта"

Новина українською →
Тернопольская область, Четверг 05 августа 2021 15:27
В Тернопольской области обнаружили штамм "Дельта" Фото: штамм "Дельта" добрался до Тернопольской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Тернопольской области подтвердили случай заражения штаммом коронавируса "Дельта". Таких больных больше 50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Тернопольской области Оксана Чайчук.

Как рассказала Чайчук, с середины июля заболеваемость в области выросла почти втрое, что настораживает медиков. Кроме того, вирус начал поражать все больше молодых людей, что может быть связано с "Дельтой".

"Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца (на штамм "Дельта" - ред.). Передали в референс лабораторию Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм "Дельта" в области есть", - сказала она.

Большинство этих людей вернулось из-за рубежа, в частности из России и Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус "Дельта" Тернопольская область
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе