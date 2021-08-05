В Тернопольской области обнаружили штамм "Дельта"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Тернопольской области Оксана Чайчук.

Как рассказала Чайчук, с середины июля заболеваемость в области выросла почти втрое, что настораживает медиков. Кроме того, вирус начал поражать все больше молодых людей, что может быть связано с "Дельтой".

"Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца (на штамм "Дельта" - ред.). Передали в референс лабораторию Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм "Дельта" в области есть", - сказала она.

Большинство этих людей вернулось из-за рубежа, в частности из России и Британии.