У Тернопільській області виявили штам "Дельта"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Тернопільської області Оксани Чайчук.

Як розповіла Чайчук, з середини липня захворюваність в області зросла майже втричі, що насторожує медиків. Крім того, вірус почав уражати все більше молодих людей, що може бути пов'язано з "Дельтою".

"Ми моніторили ситуацію в області. Ми перевірили 94 проби і виділили 52 позитивні зразки (на штам "Дельта" - ред.). Передали до референс лабораторії Центру громадського здоров'я і отримали підтвердження по всім. Ми сьогодні говоримо, що штам "Дельта" в області є", - сказала вона.

Більшість цих людей повернулася з-за кордону, зокрема з Росії та Британії.