Торговля людьми распространяется по всему миру из-за COVID: в "черном списке" уже 19 стран

Пандемия коронавируса привела к тому, что торговля людьми начала распространяться по всему миру. В связи с этим, США внесли в "черный список" 19 стран, где ситуация особенно опасна.

В Вашингтоне объяснят, что пандемия коронавируса создает "идеальную среду" для распространения торговли людьми по всему миру. Торговцы людьми воспользовались экономической уязвимостью некоторых людей из-за пандемии.

В отчете говорятся о вербовке детей из бедных семей для тяжелой работы, о том, что некоторые семьи эксплуатировали или продавали своих детей и других случаях.

К примеру, в Индии и Непале некоторые молодые девушки из бедных и сельских районов были вынуждены выйти замуж, чтобы помочь своим семьям. Также в США, Великобритании и Уругвае отчеты показывают, что домовладельцы заставляли своих арендаторов (часто женщин) заниматься с ними сексом, если они больше не могли платить за аренду.

Также сообщается, что в Гаити, Нигере и Мали банды, действующие в лагерях для ВПЛ, воспользовались снижением безопасности и защиты, чтобы заставить жителей подчиняться платным сексуальным актам.

В связи с усложнением ситуации Вашингтон внес в "черный список" 19 стран, которые не соответствуют минимальным критериям борьбы с торговлей людьми и не прилагают достаточных усилий. Это Гвинея-Бисау, Малайзия, Афганистан, Алжир, Бирма, Китай, Коморские Острова, Северная Корея, Куба, Иран, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Сирия, Туркменистан и Венесуэла.

Турция не попала в "черный список", но была отмечена за "вербовку и использование детей-солдат в Сирии и Ливии".