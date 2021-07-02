Торгівля людьми поширюється по всьому світу через COVID: в "чорному списку" вже 19 країн
Пандемія коронавірусу призвела до того, що торгівля людьми почала поширюватися по всьому світу. У зв'язку з цим, США внесли в "чорний список" 19 країн, де ситуація особливо небезпечна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державного департаменту США з питань економіки.
У Вашингтоні пояснять, що пандемія коронавірусу створює "ідеальне середовище" для поширення торгівлі людьми по всьому світу. Торговці людьми скористалися економічною вразливістю деяких людей через пандемію.
У звіті йдеться про вербування дітей з бідних сімей для важкої роботи, про те, що деякі сім'ї експлуатували або продавали своїх дітей та інших випадках.
Наприклад, в Індії та Непалі деякі молоді дівчата з бідних і сільських районів були змушені вийти заміж, щоб допомогти своїм сім'ям. Також у США, Великобританії та Уругваї звіти показують, що домовласники змушували своїх орендарів (часто жінок) займатися з ними сексом, якщо вони більше не могли платити за оренду.
Також повідомляється, що в Гаїті, Нігері і малі банди, що діють в таборах для ВПО, скористалися зниженням безпеки й захисту, щоб змусити жителів підкорятися платним сексуальним актам.
У зв'язку з ускладненням ситуації Вашингтон вніс до "чорного списку" 19 країн, які не відповідають мінімальним критеріям боротьби з торгівлею людьми і не докладають достатніх зусиль. Це Гвінея-Бісау, Малайзія, Афганістан, Алжир, Бірма, Китай, Коморські острови, Північна Корея, Куба, Іран, Нікарагуа, Росія, Південний Судан, Сирія, Туркменістан і Венесуела.
Туреччина не потрапила в "чорний список", але була відзначена за "вербування і використання дітей-солдатів в Сирії та Лівії".
Цей чорний список може призвести до санкцій або припинення американської допомоги.
Нагадаємо про порушення прав людини в Росії. Там двоє українських політв'язнів, ймовірно, захворіли на коронавірус. Українські правозахисники намагалися прояснити ситуацію, але у них нічого не вийшло.