Тотальный карантин начал действовать в Киеве: что и как работает
В понедельник, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в столице проезд в общественном транспорте и посещение ТРЦ разрешено при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.
Подробнее об ограничениях - читайте в материале РБК-Украина.
Посещение заведений по COVID-сертификату
С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания,
- гостиницы,
- учреждения и заведения социальной защиты,
- спортзалы и фитнес-центры,
- ЦПАУ,
- Управление труда и соцзащиты,
- Управление пенсионного фонда,
- ТРЦ;
Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Дистанционное обучение в школах
С 1 ноября учебный процесс у учеников 1-11 классов возобновится в дистанционном формате. В такой режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.
Работа детских садиков
Детские садики продолжат работать с соблюдением правил красной зоны и при условии вакцинации 100% персонала заведений.
Общественный транспорт по сертификатам о вакцинации
Метрополитен и другой общественный транспорт столицы продолжит работу в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.
Документы не будут проверять на входе в транспорт - это будут делать выборочно специальные группы правоохранителей.
Напомним, с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин.
Кроме того, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начал действовать в полночь 1 ноября.
Ранее сообщалось, что Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим.