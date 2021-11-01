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Тотальный карантин начал действовать в Киеве: что и как работает

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 06:00
Тотальный карантин начал действовать в Киеве: что и как работает Фото: тотальный карантин начал действовать в Киеве (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в столице проезд в общественном транспорте и посещение ТРЦ разрешено при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Подробнее об ограничениях - читайте в материале РБК-Украина.

Посещение заведений по COVID-сертификату

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет посещать:

  • заведения питания,
  • гостиницы,
  • учреждения и заведения социальной защиты,
  • спортзалы и фитнес-центры,
  • ЦПАУ,
  • Управление труда и соцзащиты,
  • Управление пенсионного фонда,
  • ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Дистанционное обучение в школах

С 1 ноября учебный процесс у учеников 1-11 классов возобновится в дистанционном формате. В такой режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.

Работа детских садиков

Детские садики продолжат работать с соблюдением правил красной зоны и при условии вакцинации 100% персонала заведений.

Общественный транспорт по сертификатам о вакцинации

Метрополитен и другой общественный транспорт столицы продолжит работу в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Документы не будут проверять на входе в транспорт - это будут делать выборочно специальные группы правоохранителей.

Тотальный карантин начал действовать в Киеве: что и как работает

Напомним, с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин.

Кроме того, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начал действовать в полночь 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим.

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