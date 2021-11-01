Тотальный карантин начал действовать в Киеве: что и как работает

В понедельник, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в столице проезд в общественном транспорте и посещение ТРЦ разрешено при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Подробнее об ограничениях - читайте в материале РБК-Украина .

Посещение заведений по COVID-сертификату

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания,

гостиницы,

учреждения и заведения социальной защиты,

спортзалы и фитнес-центры,

ЦПАУ,

Управление труда и соцзащиты,

Управление пенсионного фонда,

ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Дистанционное обучение в школах

С 1 ноября учебный процесс у учеников 1-11 классов возобновится в дистанционном формате. В такой режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.

Работа детских садиков

Детские садики продолжат работать с соблюдением правил красной зоны и при условии вакцинации 100% персонала заведений.

Общественный транспорт по сертификатам о вакцинации

Метрополитен и другой общественный транспорт столицы продолжит работу в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Документы не будут проверять на входе в транспорт - это будут делать выборочно специальные группы правоохранителей.