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Теперь официально. Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону

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Киев, Четверг 28 октября 2021 16:50
Теперь официально. Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону Фото: Киев официально переводят в "красную" зону (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.

"По результатам заседания Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - объявил министр.

В "красной" зоне карантина запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.

Кроме того, власти Киева решили ввести дополнительные ограничения. С 1 ноября, согласно решению КГГА, в столице будет запрещено посещать гостиницы, заведения соцзащиты, ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда без отрицательного теста или сертификата вакцинации.

Дети и подростки не смогут посещать ТРЦ без родителей, имеющих либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.

Без сертификата и отрицательного теста жителей Киева также не будут пускать в общественный транспорт.

Теперь официально. Киев с 1 ноября переходит в &quot;красную&quot; зону

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