Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами.

Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал он.

Трамп отметил, что в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы.

"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - добавил он.

Глава Белого дома отметил, что "у всех должно быть лечение, как у президента".

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании.

Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом.

Президент США покинул госпиталь Уолтера Рида после лечения от коронавируса в понедельник, 5 октября.