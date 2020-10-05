Трамп сказал, что его выпишут из больницы в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп заявил, что его в ближайшее время выпишут из госпиталя, где он лечится от коронавируса. По словам американского лидера, он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, он покинет больницу в 18:30 по местному времени (1:30 ночи по Киеву).

"Я выйду из большого медицинского центра Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни... Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - сообщил он.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Как писало РБК-Украина, Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом. Состояние его здоровья уже улучшается, а врачи заявили, что могут выписать его уже сегодня.

Напомним, после болезни Трампа в Белом доме произошла вспышка коронавируса. В частности, заболела пресс-секретарь американского президента Кейли Макинэни, а также ее помощники.