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Трамп сказав, що його випишуть з лікарні у найближчі години

Новость на русском → США, Понеділок 05 жовтня 2020 22:35
Трамп сказав, що його випишуть з лікарні у найближчі години Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що його найближчим часом випишуть з лікарні, де він лікується від коронавірусу. За словами американського лідера, він відчуває себе краще, ніж 20 років тому.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, він покине лікарню о 18:30 за місцевим часом (1:30 ночі за Києвом).

"Я вийду з великого медичного центру Уолтера Ріда сьогодні о 18:30. Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся COVID-19. Не дозволяйте цьому домінувати у вашому житті... Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Трампу дали препарат для важкохворих на коронавірус. Стан його здоров'я вже покращується, а лікарі заявили, що можуть виписати його вже сьогодні.

Нагадаємо, після хвороби Трампа в Білому домі відбувся спалах коронавірусу. Зокрема, захворіла його прес-секретар американського президента Кейлі Макінені, а також її помічники.

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