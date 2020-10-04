Трампа могут выписать из больницы уже в понедельник, - врач

Больной COVID-19 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку. Уже в понедельник, 5 октября, его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.

Об этом сообщил врач американского лидера Брайан Гарибальди, передает телеканал CNN.

По словам врача, сегодня Трамп принял стероид дексаметазон и вторую дозу ремдезивира.

"Сегодня он чувствует себя хорошо. Он был на ногах. Наш план на сегодня - заставить его есть и пить, не вставая с кровати. Если его состояние продолжит улучшаться, то мы надеемся отпустить его уже завтра в Белый дом, где он продолжит курс лечения", - заявил Гарибальди.

Кроме того, другой врач президента США Шон Конли подтвердил, что прибыв в медицинский центр, Трамп был в неудовлетворительном состоянии.

"У президента поднялась высокая температура, а уровень кислорода в крови временно упал ниже 94%. Я рекомендовал президенту попробовать дополнительный кислород, но он отказывался. Примерно через минуту, всего после двух литров (кислорода - ред.), насыщенность вернулась к свыше 95%. Он оставался на этом (кислородной дотации - ред.) еще около часа", - рассказал врач.

Напомним, вчера телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о плохом состоянии Трампа, добавив, что следующие 24 часа будут критическими.

После этого Трамп опубликовал видео, в котором заверил, что с ним все хорошо.