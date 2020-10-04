ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трампа можуть виписати з лікарні вже у понеділок, - лікар

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 04 жовтня 2020 20:50
Трампа можуть виписати з лікарні вже у понеділок, - лікар Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Хворий на COVID-19 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп йде на поправку. Вже у понеділок, 5 жовтня, його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.

Про це повідомив лікар американського лідера Брайан Гарібальді, передає телеканал CNN.

За словами лікаря, сьогодні Трамп прийняв стероїд дексаметазон і другу дозу ремдезивіру.

"Сьогодні він почувається добре. Він був на ногах. Наш план на сьогодні - змусити його їсти та пити, не встаючи з ліжка. Якщо його стан продовжить покращуватися, то ми сподіваємося відпустити його вже завтра у Білий дім, де він продовжить курс лікування", - заявив Гарібальді.

Крім того, інший лікар президента США Шон Конлі підтвердив, що прибувши до медичного центру, Трамп був у незадовільному стані.

"У президента піднялася висока температура, а рівень кисню в крові тимчасово впав нижче 94%. Я рекомендував президенту спробувати додатковий кисень, але він відмовлявся. Приблизно через хвилину, всього після двох літрів (кисню - ред.), насиченість повернулася до понад 95%. Він залишався на цьому (кисневій дотації - ред.) ще близько години", - розповів лікар.

Нагадаємо, вчора телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив про поганий стан Трампа, додавши, що наступні 24 години будуть критичними.

Після цього Трамп опублікував відео, у якому запевнив, що з ним все добре.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19