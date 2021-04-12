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Транспорт будет работать только утром и вечером: Запорожье ужесточает карантин

Новина українською → Запорожье, Понедельник 12 апреля 2021 17:18
Транспорт будет работать только утром и вечером: Запорожье ужесточает карантин Фото: Запорожье ужесточает карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Запорожья Владимир Буряк анонсировал ужесточение карантина в городе. В частности, власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта.

Об этом мэр города заявил в своем видеообращении.

"Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая. Болезнь прогрессирует быстрыми темпами, ежесуточно 300-400 больных... Было принято непростое решение о введении локдауна", - сказал Буряк.

Как отметил мэр города, новые ограничения начнут действовать в ближайшее время. Будет запрещено:

  • работу летних площадок заведений общественного питания;
  • работу аттракционов.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения. Как пояснил Буряк, такое время было выбрано для того, чтобы жители города могли поехать на работу и вернуться домой.

Кроме того, городские власти активизировали работу мобильных групп, которые контролируют соблюдение карантина гражданами и учреждениями.

Напомним, с 9 апреля Запорожье и Запорожская область находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещается: работа кафе и ресторанов (кроме доставки и на вынос), ТРЦ, проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров и учреждений культуры, работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также работа непродовольственных рынков.

По состоянию на сегодня на пороге попадания в "красную" зону карантина еще три области.

Добавим, на прошлой неделе в Запорожье протестовали против ужесточения карантина. После акции полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования правоохранителям.

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