Транспорт працюватиме тільки вранці та ввечері: Запоріжжя посилює карантин
Мер Запоріжжя Володимир Буряк анонсував посилення карантину в місті. Зокрема, влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту.
Про це мер міста заявив у своєму відеозверненні.
"Ситуація з поширенням коронавірусу в місті критична. Хвороба прогресує швидкими темпами, щодоби 300-400 хворих... Було ухвалено непросте рішення про введення локдауну", - сказав Буряк.
Як зазначив мер міста, нові обмеження почнуть діяти найближчим часом. Буде заборонено:
- роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування;
- роботу атракціонів.
Громадський транспорт у Запоріжжі працюватиме тільки з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння. Як пояснив Буряк, такий час було обрано для того, щоб мешканці міста могли поїхати на роботу та повернутися додому.
Крім того, міська влада активізувала роботу мобільних груп, які контролюють дотримання карантину громадянами та закладами.
Нагадаємо, з 9 квітня Запоріжжя та Запорізька область перебувають у "червоній" зоні карантину. У цій зоні забороняється: робота кафе та ресторанів (крім доставки та на винос), ТРЦ, проведення масових заходів, робота кінотеатрів та закладів культури, робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів, а також робота непродовольчих ринків.
Станом на сьогодні на порозі потрапляння у "червону" зону карантину ще три області.
Додамо, минулого тижня у Запоріжжі протестували проти посилення карантину. Після акції поліція порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання правоохоронцям.