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Транспорт только для COVID-безопасных. Черновицкая область усиливает карантин

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Черновцы, Суббота 23 октября 2021 22:11
Транспорт только для COVID-безопасных. Черновицкая область усиливает карантин Фото: Черновицкая область вводит дополнительные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Черновицкая область с 24 октября усиливает карантинные меры. В частности, без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста нельзя воспользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что решение об усилении с 24 октября карантинных мер в регионе принято на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Ограничения предусматривают посещение ресторанов, кафе, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений. Ограничения также касаются общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок.

Посещать заведения общественного питания, спортивные и развлекательные учреждения, а также воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии сертификата о вакцинации, или документа о выздоровлении от COVID-19, а также ПЦР или экспресс-тест, срок действия которого не превышает 72 часа. При этом в общественных местах нельзя находиться без средств защиты.

Кроме того, запрещено проведение культурных массовых мероприятий, за исключением работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобное.

Рекомендации комиссии вступают в действие с 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.

"Мы в шаге от "красной зоны". С каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирус растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", - сказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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